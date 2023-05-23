Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rhino's Superteam

Geheime Schriften

FilmRise KidsStaffel 2Folge 1
Geheime Schriften

Geheime SchriftenJetzt kostenlos streamen

Rhino's Superteam

Folge 1: Geheime Schriften

22 Min.Ab 6

Professor Bonete bittet die Klasse, etwas zu einem freien Thema zu schreiben. Lydia beschließt, eine Witzeliste zu erstellen, und alle fragen sich, über wen sie sie geschrieben hat. Doch Lydia weigert sich, das Geheimnis preiszugeben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rhino's Superteam
FilmRise Kids
Rhino's Superteam

Rhino's Superteam

Alle 2 Staffeln und Folgen