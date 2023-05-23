Die außergewöhnliche OlympiadeJetzt kostenlos streamen
Rhino's Superteam
Folge 3: Die außergewöhnliche Olympiade
22 Min.Ab 6
Es ist Zeit für die jährlichen Flying Rhino Junior High Games, bei denen Schüler in Leichtathletik gegeneinander antreten. Alle haben trainiert, außer Billy, der als Naturtalent das Gefühl hat, nicht trainieren zu müssen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999