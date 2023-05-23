Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rhino's Superteam

FilmRise KidsStaffel 2Folge 3
Folge 3: Die außergewöhnliche Olympiade

22 Min.Ab 6

Es ist Zeit für die jährlichen Flying Rhino Junior High Games, bei denen Schüler in Leichtathletik gegeneinander antreten. Alle haben trainiert, außer Billy, der als Naturtalent das Gefühl hat, nicht trainieren zu müssen.

FilmRise Kids
