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Rhino's Superteam

Sheriff Lydia

FilmRise KidsStaffel 2Folge 5
Sheriff Lydia

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Rhino's Superteam

Folge 5: Sheriff Lydia

22 Min.Ab 6

Als Fluraufsicht legt Lydia gerne Regeln und Vorschriften fest, die die anderen befolgen müssen. Earl findet die ganze Situation amüsant, bis Lydia schwört, hart gegen Personen vorzugehen, die überfällige Bibliotheksbücher besitzen.

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