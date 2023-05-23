Rhino's Superteam
Folge 5: Sheriff Lydia
22 Min.Ab 6
Als Fluraufsicht legt Lydia gerne Regeln und Vorschriften fest, die die anderen befolgen müssen. Earl findet die ganze Situation amüsant, bis Lydia schwört, hart gegen Personen vorzugehen, die überfällige Bibliotheksbücher besitzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rhino's Superteam
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999