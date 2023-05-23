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Rhino's Superteam

Gesundes Leben, gesunder Körper

FilmRise KidsStaffel 2Folge 11
Gesundes Leben, gesunder Körper

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Rhino's Superteam

Folge 11: Gesundes Leben, gesunder Körper

22 Min.Ab 6

Die Klasse lernt, wie der Körper funktioniert. In der Unterrrichtsstunde geht es um unfreiwillige Funktionen des Körpers. Ruby fühlt sich unwohl und wird ohnmächtig. Die Krankenschwester schaut sich Ruby genauer an und macht der Schülerin Angst.

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