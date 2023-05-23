Gesundes Leben, gesunder KörperJetzt kostenlos streamen
Rhino's Superteam
Folge 11: Gesundes Leben, gesunder Körper
22 Min.Ab 6
Die Klasse lernt, wie der Körper funktioniert. In der Unterrrichtsstunde geht es um unfreiwillige Funktionen des Körpers. Ruby fühlt sich unwohl und wird ohnmächtig. Die Krankenschwester schaut sich Ruby genauer an und macht der Schülerin Angst.
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Rhino's Superteam
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999