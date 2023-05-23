Rhino's Superteam
Folge 2: Die Schlammschlacht
22 Min.Ab 6
Professor Snodgrass eröffnet eine Debatte über Demokratie, da Billy und Ruby für die Präsidentschaft der Schule kandidieren. Sie besteht darauf, dass es eine saubere Kampagne sein sollte, aber die Dinge laufen aus dem Ruder.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999