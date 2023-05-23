Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rhino's Superteam

Die Schlammschlacht

FilmRise KidsStaffel 2Folge 2
Die Schlammschlacht

Rhino's Superteam

Folge 2: Die Schlammschlacht

22 Min.Ab 6

Professor Snodgrass eröffnet eine Debatte über Demokratie, da Billy und Ruby für die Präsidentschaft der Schule kandidieren. Sie besteht darauf, dass es eine saubere Kampagne sein sollte, aber die Dinge laufen aus dem Ruder.

