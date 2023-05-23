Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rhino's Superteam

Piratengarn

FilmRise KidsStaffel 2Folge 4
Piratengarn

PiratengarnJetzt kostenlos streamen

Rhino's Superteam

Folge 4: Piratengarn

22 Min.Ab 6

Professor Snodgrass erzählt jungen Leuten von Piraten; Johnny und Rod sind von der Idee begeistert und fangen an, die Sachen ihrer Freunde zu stehlen. Earl setzt sie verärgert auf ein Piratenschiff und erteilt ihnen eine Lektion.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rhino's Superteam
FilmRise Kids
Rhino's Superteam

Rhino's Superteam

Alle 2 Staffeln und Folgen