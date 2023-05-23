Rhino's Superteam
Folge 4: Piratengarn
22 Min.Ab 6
Professor Snodgrass erzählt jungen Leuten von Piraten; Johnny und Rod sind von der Idee begeistert und fangen an, die Sachen ihrer Freunde zu stehlen. Earl setzt sie verärgert auf ein Piratenschiff und erteilt ihnen eine Lektion.
Rhino's Superteam
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999