FilmRise KidsStaffel 2Folge 9
Folge 9: Das Müllmonster

22 Min.Ab 6

Buford startet ein Recyclingprogramm und erfindet eine Recyclingmaschine namens "Reciclotron 2000". In der ZWischenzeit sucht Frau Snodgrass nach Freiwilligen für ihr "Operation Cleanup"-Programm, das die Schule säubern soll.

