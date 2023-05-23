Rhino's Superteam
Folge 9: Das Müllmonster
22 Min.Ab 6
Buford startet ein Recyclingprogramm und erfindet eine Recyclingmaschine namens "Reciclotron 2000". In der ZWischenzeit sucht Frau Snodgrass nach Freiwilligen für ihr "Operation Cleanup"-Programm, das die Schule säubern soll.
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999