Rhino's Superteam
Folge 8: Das Amazonasabenteuer
22 Min.Ab 6
Billys Lieblingsfilm ist "Daredevil Donnelly und das Amazonas-Abenteuer". Bei all dem Hype um die Veröffentlichung des Cheeseball-Klassikers als Video hat Billy erneut das Daredevil-Donnelly-Fieber gepackt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999