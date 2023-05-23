Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rhino's Superteam

Wildgewordene Pflanzen

FilmRise KidsStaffel 2Folge 12
Wildgewordene Pflanzen

22 Min.Ab 6

Mrs. Snodgrass unterrichtet ihre Studenten über die Photosynthese, die in Pflanzen stattfindet und wie sie ihre Nahrung aus der Sonne beziehen. Earl und Raticus haben einen Plan aufgestellt, um die Pflanzen zu düngen und wild wachsen zu lassen.

