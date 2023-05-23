Rhino's Superteam
Folge 12: Wildgewordene Pflanzen
22 Min.Ab 6
Mrs. Snodgrass unterrichtet ihre Studenten über die Photosynthese, die in Pflanzen stattfindet und wie sie ihre Nahrung aus der Sonne beziehen. Earl und Raticus haben einen Plan aufgestellt, um die Pflanzen zu düngen und wild wachsen zu lassen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999