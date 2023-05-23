Rhino's Superteam
Folge 7: Im Untergrund
22 Min.Ab 6
Es ist Berufstag an der Schule. Verschiedene Berufe werden vorgestellt, sodass jeder den Beruf auswählen kann, den er in Zukunft ausüben möchte: Ingenieurwesen, Gastronomie, Astronomie und mehr. Doch die Schüler sind nicht interessiert.
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Rhino's Superteam
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999