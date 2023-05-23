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Rhino's Superteam

Im Untergrund

FilmRise KidsStaffel 2Folge 7
Im Untergrund

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Rhino's Superteam

Folge 7: Im Untergrund

22 Min.Ab 6

Es ist Berufstag an der Schule. Verschiedene Berufe werden vorgestellt, sodass jeder den Beruf auswählen kann, den er in Zukunft ausüben möchte: Ingenieurwesen, Gastronomie, Astronomie und mehr. Doch die Schüler sind nicht interessiert.

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