Rhino's Superteam
Folge 10: Unsichere Zeiten
22 Min.Ab 6
Ein Feuerwehrchef besucht die Schule für eine routinemäßige Sicherheitsinspektion. Er gibt der Klasse eine Lektion über Notfallvorsorge und Brandschutz. Ein anschließender Sicherheitsrundgang durch die Schule wird von Earl kompliziert.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999