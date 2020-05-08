Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

#HILFE

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 08.05.2020
#HILFE

#HILFEJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 1: #HILFE

23 Min.Folge vom 08.05.2020Ab 12

Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera übernehmen den Fall einer entführten Influencerin als Einsatzkommission: Nach einem Fantreffen wird sie vor laufender Kamera hinterrücks überrumpelt und entführt! Ihr Freund und Manager eilte noch zum Ort des Geschehens, findet aber nur noch ein Fläschchen Chloroform auf dem Parkplatz. Auf der Suche nach dem Täter geraten eine Stalkerin und der Chauffeur unter Verdacht, der seit dem Entführungsvideo ebenfalls verschwunden ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen