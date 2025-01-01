Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Kids auf dem Pulverfass

SAT.1Staffel 1Folge 18
Kids auf dem Pulverfass

Kids auf dem PulverfassJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 18: Kids auf dem Pulverfass

23 Min.Ab 12

Der Kölner Einsatzkommission wird ein Messerangriff auf einem Skater-Gelände gemeldet. Ein Junge wurde dabei verletzt! Aufgrund eines Drogenfundes bei dem Teenager erkennen Paul Richter und Stephan Sindera schnell, dass der Adoptivjunge nicht ganz unschuldig an dem Angriff ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen