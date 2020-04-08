Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 11: Pflegehölle
23 Min.Folge vom 08.04.2020Ab 12
Paul Richter und Stephan Sindera greifen eine gefesselte Frau auf, die in den Straßen Kölns umhertaumelt. Die Einsatzkommission findet in ihrer Wohnung Drohbriefe des Vermieters. Als eine weitere Frau ermittelt wird, entdeckt das Polizisten-Duo eine Gemeinsamkeit der beiden Opfer.
