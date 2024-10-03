Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 6: Brandgefährlich
23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera übernehmen als Einsatzkommission den Fall um eine brutal verprügelte und ausgeraubte 16-Jährige. Den ersten Ermittlungen nach kommt ein Mitschüler für das Martyrium des erniedrigten Mädchens in Frage ...
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1