Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Hundeelend

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 14.04.2020
Folge 14: Hundeelend

23 Min.Folge vom 14.04.2020Ab 12

Eine Hundeschulenbesitzerin ist seit geraumer Zeit massiven Psychoterror ausgesetzt. Massive Bedrohungen gegen die Hundeschule nehmen zu und eine Hunde-Trainerin verschwindet spurlos! Dann spitzt sich die Lage zu: Es gibt einen gefährlichen Säureangriff auf einen weiteren Angestellten.

SAT.1
