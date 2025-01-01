Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 7: Zahltag
23 Min.Ab 12
Die Ermittler einer Kölner Einsatzkommission Paul Richter und Stephan Sindera werden Zeuge, wie es in einem Kiosk zu einem Überfall kommt. Kaltblütig ist eine Waffe auf den Besitzer gerichtet und mit den Worten "Zahltag" soll er Geld aus der Kasse nehmen! Als die Beamten den Täter stellen, fällt ein Schuss! Richter und Sindera treffen auf einen innerlich zerrissen wirkenden Familienvater, der sich für sein Handeln entschuldigt.
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1