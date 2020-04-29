Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 13vom 29.04.2020
Folge vom 29.04.2020Ab 12

Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission finden eine zusammengeschlagene Krankenschwester im Park vor, die von geköpften Troll-Puppen umgeben ist. Zudem eine leere Ketamin-Ampulle! Was hat sich hier zugetragen?

