Wer hat Angst vorm freien MannJetzt kostenlos streamen
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 17: Wer hat Angst vorm freien Mann
23 Min.Ab 12
Als Teil einer Kölner Einsatzkommission ermitteln Paul Richter und Stephan Sindera im Fall eines Mordversuchs durch eine Paketbombe: Die Bombe hat den Paketboten getroffen! Die eigentliche Empfängerin steht unter Schock.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1