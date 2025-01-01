Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Feuerteufel

SAT.1Staffel 1Folge 12
Feuerteufel

FeuerteufelJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 12: Feuerteufel

23 Min.Ab 12

Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln als Kölner Einsatzkommission in einer gefährlichen Serie eines Brandstifters. Bisher haben die Feuer keine Verletzten gefordert. Als der Feuerteufel ein weiteres Mal zuschlägt, steht ein Mann in Flammen!

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

