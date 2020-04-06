Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Sportliches (Un)Vergnügen

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 06.04.2020
Sportliches (Un)Vergnügen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 2: Sportliches (Un)Vergnügen

23 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12

Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln als Kölner Einsatzkommission in einer Vergewaltigungsserie in einem Park. Als die Beamten dort Streife laufen, treffen sie auf eine blutüberströmte Frau in zerrissener Kleidung. Paul Richter und Stephan Sindera gehen jeder Spur nach.

