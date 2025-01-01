Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 15: Crash-Cam Girl
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau rennt plötzlich vor ein Auto, wird erfasst und bleibt bewusstlos auf der Straße liegen. Die Kölner Einsatzkommission aus Paul Richter und Stephan Sindera analysieren das Dash-Cam-Video des Unfallfahrers und stellen fest: Sie ist absichtlich vor das Auto gelaufen!
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1