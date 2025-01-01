Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 19: Unter Nark(h)ose
23 Min.Ab 12
Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission ermitteln im Fall eines vermutlich sexuellen Missbrauchs nach einer Schönheits-Operation. Als eine Frau nach einer OP in einer Kölner Privatklinik zu sich kommt, fehlt ihr Slip und sie findet weißliche Flecken auf dem Bett!
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1