Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 10: Zart wie Beton
23 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 6
Richter und Sindera befreien in letzter Sekunde eine entführte Frau. Der flüchtige Täter hatte ihre Füße in Beton gegossen und gedroht, sie im Rhein zu versenken. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf einen alten, ungelösten Fall und müssen sich beeilen: Eine Nachricht am Tatort lässt vermuten, dass die junge Frau nicht das einzige Beton-Opfer bleiben wird.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1