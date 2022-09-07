Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 8: Karma
23 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 6
Nachdem ein Mann aus seinem Haus verschleppt wurde, finden Richter und Sindera eine beunruhigende Botschaft des Täters. Der Verdacht fällt zunächst auf den Stiefbruder des Vermissten. Doch als am nächsten Tag ein bereits seit einer Woche gesuchter Mann verprügelt vor der Wache auftaucht, können die Beamten einen Zusammenhang zwischen den beiden Männern herstellen ...
