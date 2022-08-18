Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 13: Mamma mia
23 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6
Die Mitarbeiterin eines Pharmavertriebs stürzt von der Leiter - doch Richter und Sindera ermitteln, dasa das kein Unfall war! Will jemand verhindern, dass die Frau einen Medikamentendiebstahl aufdeckt? Oder steckt ihr eigener Ex-Mann dahinter, mit dem sie in einem Sorgerechtsstreit um die im Rollstuhl sitzende Tochter liegt? Als die Pharmazeutin erneut angegriffen wird, sind weitere Leben in Gefahr ...
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1