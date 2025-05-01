Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 15: Pater Post Mortem
23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Die Kölner Einsatzkommission rund um Paul Richter und Stephan Sindera ermittelt in einem morbiden Fall: Der Leichnam ihres verstorbenen Polizei-Kollegen wurde gestohlen. Die Beamten wollen der trauernden Witwe helfen, den skrupellosen Dieb zu stellen. Doch diese muss schnell den nächsten Schock einstecken, als sie plötzlich um Geld erpresst wird.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1