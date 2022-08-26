Zum Inhalt springenBarrierefrei
Online-Dates mit Folgen

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 26.08.2022
Folge 3: Online-Dates mit Folgen

23 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12

Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera sind einem Täter auf der Spur, der einer jungen Frau auf einem Dating-Portal die große Liebe vorgespielt hat, um sie bei einem persönlichen Treffen psychisch und physisch zu demütigen. Als ein zweites Opfer verletzt aufgefunden wird, gehen die Beamten von einem Serientäter aus. Die Zeit drängt: Der Straffällige ging beim zweiten Mal wesentlich brutaler vor und wird wieder zuschlagen.

