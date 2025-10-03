Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Findelkind

SAT.1Staffel 2Folge 12vom 03.10.2025
Findelkind

FindelkindJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 12: Findelkind

23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6

In einem Schrebergarten wird ein ausgesetztes Baby gefunden. Ein Hinweis beim Säugling lässt die Beamten vermuten, dass sich die Mutter des Kindes in Gefahr befindet und ihr Kind nicht freiwillig abgegeben hat. Eine fieberhafte Suche beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen