Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 17: Blutrausch
23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Paul Richter und Stephan Sindera sind einem Täter auf der Spur, der einer jungen Frau während einer Mottoparty in den Hals biss und ihr Blut abzapfte. Die Beamten kommen bei ihrer Recherche mit Vampirliebhabern in Berührung - und der Täter ist im Blutrausch ...
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1