Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 4: Babyglück
23 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 6
Eine hochschwangere Frau erhält anonym furchtbare Drohnachrichten und erleidet beinahe eine Frühgeburt. Zunächst gehen Richter und Sindera von einem persönlichen Motiv aus. Doch als eine weitere Schwangere bedroht wird, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung: Jemand scheint es gezielt auf schwangere Frauen abgesehen zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1