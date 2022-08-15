Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Babyglück

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 15.08.2022
Babyglück

BabyglückJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 4: Babyglück

23 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 6

Eine hochschwangere Frau erhält anonym furchtbare Drohnachrichten und erleidet beinahe eine Frühgeburt. Zunächst gehen Richter und Sindera von einem persönlichen Motiv aus. Doch als eine weitere Schwangere bedroht wird, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung: Jemand scheint es gezielt auf schwangere Frauen abgesehen zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen