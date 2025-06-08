Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 18vom 08.06.2025
Folge 18: Code Green

23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Eine Familie bekommt hochgiftige Reptilien und Spinnentiere geschickt. Alle Pakete sind an Tochter Nadja adressiert, die prompt von einer Schlange gebissen wird und im Krankenhaus um ihr Leben kämpft. Die Spur führt Richter und Sindera zu einem Tierhändler ...

