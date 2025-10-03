Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 03.10.2025
Folge 2: Traumafabrik

23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6

Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission finden eine verletzte, junge Mutter, die mit ihrem Fahrrad verunglückt ist. Schnell stellt sich heraus: Die Frau hat eine Amnesie! Da niemand weiß, wo sich ihr Baby befindet, leiten die Beamten eine Großfahndung ein. Doch auf der Suche nach dem Auslöser der Amnesie stoßen die Beamten in familiäre Abgründe vor ...

