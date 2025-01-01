Richterin Barbara Salesch
Folge 2049: Von Ufer zu Ufer
45 Min.Ab 12
Lisa Steffens kann es immer noch nicht glauben: Nach 17 Jahren Ehe hat ihr Mann Jan sie verlassen - für einen anderen Mann! Als der Familienvater zu seinem Freund Clemens zieht, soll die 36-Jährige die Nerven verloren und versucht haben, ihren Rivalen mit einer Hundeleine zu erdrosseln. Lisa beteuert ihre Unschuld, und die Verteidigung ist sich sicher: Clemens' Ex-Freund ist der Täter!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1