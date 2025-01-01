Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

The Social Deadwork

SAT.1Staffel 13Folge 2076
The Social Deadwork

The Social DeadworkJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2076: The Social Deadwork

45 Min.Ab 12

Es sollte die Party des Jahres werden, doch der Traum von der perfekten Geburtstagsfeier wurde für Carolin zum reinsten Albtraum: Rund 200 uneingeladene Partygäste stürmten das Elternhaus der 16-Jährigen! Ein Unbekannter hatte über ein soziales Netzwerk die Party angekündigt. Staatsanwalt Bernd Römer ist sich sicher, dass Internet-Freak Christopher dahinter steckt. Doch er hat seine Mitschülerin am selben Abend tatsächlich auch noch niedergeschlagen und schwer verletzt?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen