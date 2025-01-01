Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ich will, dass du mich liebst!

SAT.1Staffel 13Folge 2027
Ich will, dass du mich liebst!

Ich will, dass du mich liebst!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2027: Ich will, dass du mich liebst!

45 Min.Ab 12

"Du bist nicht mein Sohn!" Mit diesen Worten schmeißt Gerrit den arbeitslosen Danny wütend aus seinem Haus, als er ihn mit einer Bierflasche auf seiner Couch vorfindet. Wütend randaliert der 20-Jährige vor dem Haus. Kurz darauf fliegt ein Stein mit voller Wucht in das heranfahrende Auto von Gerrits Tochter Isabelle. Wollte sich Danny damit rächen? Gerrits Familie ist sich sicher: Danny ist ein Betrüger! Ein Vaterschaftstest soll beweisen, dass er nicht Gerrits Sohn ist ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen