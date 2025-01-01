Richterin Barbara Salesch
Folge 2061: Das Familienerbe
44 Min.Ab 12
Die 64-jährige Frederike ist davon überzeugt, dass ihre Tochter Sabine ihre Untermieterin Jasmin umbringen wollte. Frederike wollte der Kunststudentin, die ihr sehr ans Herz gewachsen ist, ihr Haus vermachen. Hat Sabine der 23-Jährigen tatsächlich eine Heckenschere in die Lunge gerammt, um ihr Erbe nicht zu verlieren? Jasmin überlebte nur knapp durch eine Not-OP. Wer hatte neben Sabine einen Grund, der lebenslustigen Studentin etwas anzutun?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1