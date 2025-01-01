Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das letzte Gericht

SAT.1Staffel 13Folge 2078
Das letzte Gericht

Richterin Barbara Salesch

Folge 2078: Das letzte Gericht

44 Min.Ab 12

Sushi mit Folgen - Johannes Aretz wurde das Gift des Kugelfischs beinahe zum Verhängnis. Er hatte seine Frau mit einer halb so alten Geliebten betrogen. Hat seine Frau ihn deshalb vergiftet? Oder steckt womöglich ein gemeinsamer Freund des Paares hinter dem Mordanschlag? Aus dessen Lokal wurde das Sushi nämlich geliefert, und er soll schon seit Längerem Gefühle für die Ehefrau des Opfers hegen ...

