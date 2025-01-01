Richterin Barbara Salesch
Folge 2070: Niko&Tina
44 Min.Ab 12
Frührentnerin Traudel Hohnberg liegt bewusstlos im Keller - am Kopf eine klaffende Platzwunde, der Oberkörper voll mit Nikotinpflastern. Die militante Nichtraucherin ist sich sicher: Ihr Nachbar Goran wollte sie töten! Hat sich der 30-jährige Barkeeper tatsächlich an seiner pedantischen Nachbarin gerächt, weil sie die rauchenden Gäste vor seiner Bar ständig beschimpft hat? Fakt ist: In der Wohnanlage hätte jeder Grund gehabt, Traudel etwas anzutun ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1