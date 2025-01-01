Richterin Barbara Salesch
Folge 2192: Sie hat die Haare schön
44 Min.Ab 12
Jens wird von der Polizei mitten in der Nacht in dem Juwelierladen überrascht, in dem er bis vor Kurzem arbeitete. Neben ihm liegt seine tote Ex-Chefin Louisa - erdrosselt mit ihren eigenen Haaren! Wollte sich der verzweifelte Familienvater mit einem Einbruch an Louisa für die Kündigung rächen? Musste sie sterben, weil sie Jens auf frischer Tat ertappte?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1