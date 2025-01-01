Richterin Barbara Salesch
Folge 2019: Raus aus der Hölle
45 Min.Ab 12
Nach einer wilden Verfolgungsjagd verunglückt Architekt und Familienvater Erich tödlich mit seinem Auto. Wurde er tatsächlich von seiner eigenen Ehefrau in den Tod gejagt, weil diese seine Prügelattacken nicht länger hinnehmen wollte? Erst kurz zuvor hatte Erich sie scheinbar wieder grün und blau geschlagen ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1