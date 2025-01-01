Richterin Barbara Salesch
Folge 2232: Flucht vor sich selbst
44 Min.Ab 12
Für die dreifache Mutter Franziska bricht eine Welt zusammen: Ihre 17-jährige Tochter Marie ist überraschend aus dem scheinbar heilen Zuhause abgehauen. Die Polizei bringt die Ausreißerin zwar zurück, aber kurz danach wird Marie im Fahrradschuppen eingesperrt und schwer verletzt. Das Mädchen beschuldigt seine Mutter. Aber würde Franziska tatsächlich so weit gehen? Während der Verhandlung verschwindet plötzlich auch noch Franziskas 13-jährige Tochter Emilia ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1