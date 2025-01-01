Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sugarmummy

SAT.1Staffel 13Folge 2052
44 Min.Ab 12

Die 46-jährige Gaby ist in den 24-jährigen Sportstudenten Boris verliebt und erntet dafür nur Hohn und Spott. Als Boris sie dann auch noch nach zwei Monaten Beziehung mit seiner Ex-Freundin Marie betrügt und sich später mit einem kümmerlichen Rosenstrauß dafür entschuldigen will, soll Gaby ihren jungen Lover in einen offenen Aufzugschacht gestoßen haben. Ist sie tatsächlich aus Eifersucht durchgedreht oder steckt jemand ganz anderes hinter der Tat?

