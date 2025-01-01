Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2085
44 Min.Ab 12

Die 24-jährige Jeanette ist mit dem 42 Jahre älteren und sehr wohlhabenden Jürgen Radke verheiratet. Dieser wird eines Tages niedergeschlagen und bewusstlos in seiner Garage gefunden, während der Motor seines Oldtimers noch läuft. Hat die junge Ehefrau aus Habgier versucht, ihren Mann zu ermorden? Oder steckt eine ganz andere Person dahinter?

SAT.1
