Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Angst

SAT.1Staffel 13Folge 2086
Angst

AngstJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2086: Angst

44 Min.Ab 12

Gang-Anführerin Nicole soll ihre Mitschülerin Vera entführt und zwei Tage lang gefangen gehalten haben. Nicole behauptet aber, Vera, die seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, habe die Entführung inszeniert. Ist das nur eine faule Ausrede der polizeibekannten Angeklagten? Wer lügt - und wer sagt die Wahrheit?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen