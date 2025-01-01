Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Fall Tom Lehmann

SAT.1Staffel 13Folge 2151
Folge 2151: Der Fall Tom Lehmann

45 Min.Ab 12

Als die Leiche der 20-jährigen Celine mit aufgeschnittener Kehle und einer weißen Lilie bedeckt in einem Eisenbahntunnel gefunden wird, scheint der Fall klar: Tom Lehmann, der bereits zwei Frauen auf die gleiche Weise getötet hat und neben Celine wohnte, wird festgenommen. Celine war zwar keine Prostituierte wie Lehmanns damalige Opfer, aber sie war von einem Unbekannten schwanger. Celines Freund Leonard war nicht der Vater des Kindes und sollte genau das am Tattag erfahren ...

