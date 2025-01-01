Richterin Barbara Salesch
Folge 2152: Eins zu Null
44 Min.Ab 12
Als sich Gynäkologin Heike während eines Fußballspiels weigert, mit dem Staubsaugen aufzuhören, soll Tom seine Lebensgefährtin brutal verprügelt haben. Heike hat nach der Tat einen Blackout und kann sich an nichts erinnern. Ist Tom wirklich wegen eines Fußballspiels derart ausgerastet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
