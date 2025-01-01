Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Messie-Haus

SAT.1Staffel 13Folge 2155
Das Messie-Haus

Richterin Barbara Salesch

Folge 2155: Das Messie-Haus

44 Min.Ab 12

Vom Messie zur Mörderin? Franziska ist schockiert! Nach über zwei Jahren betritt die 21-Jährige ihr Elternhaus und traut ihren Augen nicht: Das Haus ist mit schmutzigen Verpackungen, schimmelnden Essensresten und kaputtem Gerümpel bis unter die Decke vollgemüllt. Franziskas Mutter Ute ist offenbar ein Messie - und unter den Müllbergen ist die Leiche ihres Vaters versteckt! Hat Werner seiner Frau ein Ultimatum gesetzt und musste deshalb sterben?

