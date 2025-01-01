Richterin Barbara Salesch
Folge 2155: Das Messie-Haus
44 Min.Ab 12
Vom Messie zur Mörderin? Franziska ist schockiert! Nach über zwei Jahren betritt die 21-Jährige ihr Elternhaus und traut ihren Augen nicht: Das Haus ist mit schmutzigen Verpackungen, schimmelnden Essensresten und kaputtem Gerümpel bis unter die Decke vollgemüllt. Franziskas Mutter Ute ist offenbar ein Messie - und unter den Müllbergen ist die Leiche ihres Vaters versteckt! Hat Werner seiner Frau ein Ultimatum gesetzt und musste deshalb sterben?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
