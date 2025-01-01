Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Toy of a Loverboy?

SAT.1Staffel 13Folge 2162
Toy of a Loverboy?

Richterin Barbara Salesch

Folge 2162: Toy of a Loverboy?

44 Min.Ab 12

Inga dreht fast durch, als sie erfährt, dass der Freund ihrer 16-jährigen Tochter Merle ein Zuhälter sein soll. Ist Dennis tatsächlich ein sogenannter "Loverboy", der junge Mädchen emotional von sich abhängig macht und dann auf den Strich schickt? Inga steht vor Gericht, weil sie Dennis ausspioniert und sogar bestohlen haben soll. Wollte Inga mit allen Mitteln Beweise gegen Dennis sammeln?

