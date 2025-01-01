Richterin Barbara Salesch
Folge 2164: Schuldruck
44 Min.Ab 12
Als Hausmeister Hans bei einem abendlichen Kontrollgang im Lehrerzimmer verletzt wird, reift in ihm ein schrecklicher Verdacht: Ist seine eigene Tochter die Angreiferin? Angeblich soll sie versucht haben, Klausuraufgaben zu stehlen, um sie an Mitschüler weiterzugeben. Stephanie gilt in ihrer Schule als Außenseiterin. Wollte sie sich bei ihren Mitschülern durch den Klausurenklau beliebt machen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1